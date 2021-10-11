ليبيا – أكد النقيب العام للأطباء في ليبيا محمد الغوج أن النقابة ما تزال تحاول التواصل مع حكومة الوحدة بشكل رسمي ولكنها لم تستجب، معربًا عن استغرابه من تجاهلها الواضح لمطالب النقابة.

الغوج وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرئد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد قال: تجاهل الحكومة سيجبرنا على اللجوء إلى خيار الإضراب الشامل.

ونوه إلى أن النقابة ستعقد اجتماعًا نهاية الأسبوع الحالي؛ للاتفاق على موعد إعلان الإضراب.

الغوج أشار إلى أن الإضراب العام هذه المرة إذا نُفذ فسيكون 24 ساعة، وليس جزئيًا.