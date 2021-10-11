ليبيا – قال جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية إن إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية بات أمرًا محسومًا عند المجتمع الدولي، موضحًا أن هناك صراعًا دوليًا على النفوذ في هذا الشأن.

الفلاح أفاد خلال مشاركته في برنامج “مدار الغد” أن تركيا أصبحت مصدر إزعاج للمجتمع الدولي، وبالأخص للاتحاد الأوروبي، كونها تستغل وجودها في حلف شمال الأطلسي.

وأوضح أن إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل مرهون بإخراج المرتزقة، لأن هناك من يرى أنها تدفع بشخصيات معينة بمناطق نفوذها سواء في الشرق أو الغرب.