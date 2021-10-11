الفنانة المصرية سهير رمزي تعلق على صورة مثيرة للجدل

مصر – كشفت الفنانة الكبيرة سهير رمزي حقيقة الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واعتقاد البعض أنها مصابة بمرض البهاق.

وقالت في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” إنها لا تعاني من مرض البهاق، وكل ما حدث أنها استعملت “كريم” منتهية صلاحيته، وهو ما تسبب في ذلك، وتشكر ربنا على كل شيء.

واعترفت سهير رمزى، خلال حلقتها مؤخرا مع وفاء الكيلاني في برنامج السيرة، بأنها ليس لديها أولاد حتى الآن؛ بسبب الإجهاض، فكلما حملت في طفل أجهضته، وذلك لأنها لم تكن ترغب في أن تتعلق بأى شخص غير أمها الفنانة درية أحمد، لكنها نادمة على هذا القرار.

وقالت سهير رمزى: “أجهضت فى أول جوازة مرتين وطلقنى.. والجوازة الثانية أجهضت وزعل منى، ورفضت أخلف عشان محبش حد زى أمى”. وأضافت: “كنت بجهض ومعرفش إنه حرام، وعوضت ده فى القطط”، لافتة إلى أنها تنادى القطط وزوجها بنفس الاسم: بقول للقطط “لولو” ولجوزى “لولو”.

وتابعت: “لو رجع الزمن مش هعمل أفلامى”، مشيرة إلى أن الحجاب بجانب عملها كممثلة لا يجتمعان؛ قائلة: “الحجاب مينفعش مع شغلى.. قعدت 20 سنة مشتغلش وسألت قالوا لى: ممكن تمثلى بالحجاب لكن فى النهاية مينفعش”.

المصدر: اليوم السابع