ليبيا – أكد النائب الأول لرئيس وزراء حكومة الوحدة حسين اعطيه القطرني أن رئاسة حكومة الوحدة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم .

القطراني وفي بيان له الأحد بمدينة بنغازي أمام عدد من المسؤولين بحكومة الوحدة وعمداء البلديات عن المنطقة الشرقية نقلته وكالة الأنباء الليبية ” وال” اليوم الأحد قال إن حكومة الوحدة لم ترتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية ووقعت في مسالك الإدارة الفردية والحسابات الشخصية ، واضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي ، ولم تنجح في إدارة الاختلاف السياسي ، ولم تلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء.

وطالب القطرني بإعادة المؤسسات والوحدات الإدارية المركزية التي كانت قائمة في برقة، وفتح المقاصة الالكترونية، وتفعيل كافة بنود الاتفاق السياسي بما يضمن حقوق الأقاليم، وضمان حقوق الشعب الليبي بشكل عاجل، مستهجنا ما اسماه بتعنت رئيس الحكومة ، واحتفاظه بوزارة الدفاع .

القطراني دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة ما تم ذكره بصورة عاجلة حتى لا تتخذ إجراءات تصعيدية.