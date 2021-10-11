ليبيا – صرح نجم الكرة الليبية السابق، أحمد المصلي، بأن على منتخب بلاده استغلال العشوائية في أداء منتخب مصر خلال المباراة المرتقبة بينهما اليوم الاثنين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويستضيف منتخب ليبيا نظيره المصري في مباراة حاسمة، على ملعب “بنغازي”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، المقررة شتاء 2022 في قطر.

وقال المصلي، في تصريحات عبر إذاعة “أون سبورت” المصرية: “أرى أن خافيير كليمنتي (مدرب منتخب ليبيا) سيعتمد على طريقة لعب هجومية، بدلا من الانكماش الدفاعي الذي ظهر به المنتخب في المواجهة بينهما على برج العرب”.

وأضاف: “منتخب ليبيا مطالب باستغلال العشوائية في أداء منتخب مصر، وترجمة ذلك إلى سيطرة وأهداف.. أرى أن الجيل الحالي لمصر أقل فنيا من أجيال سابقة مثلت الفراعنة، حيث يفتقد المنتخب الحالي الحلول والروح”.

وتابع: “كليمنتي سيستعين ببعض العناصر، التي لم تشارك في التشكيل الأساسي خلال لقاء برج العرب، وعلى رأسها حمدو الهوني.. وفي حال تسجيل ليبيا هدفا، سيفتقد منتخب مصر الحلول والتركيز، وعلينا فعل ذلك”.

وكان المنتخب المصري قد حقق فوزا صعبا على ضيفه الليبي (1-0)، في مباراة الجولة الثالثة، التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب “برج العرب”، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، وينتزع صدارة المجموعة السادسة من منتخب “فرسان المتوسط” بفارق نقطة واحدة.

المصدر: وكالات