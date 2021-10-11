المغرب – أطلق المغرب، امس رسميا، علامته الخاصة بالاستثمار والتصدير Morocco Now (المغرب الآن) وذلك في إطار مشاركته في “إكسبو 2020” المقام حاليا بمدينة دبي الإماراتية.

وجرى الإعلان عن هذه العلامة الجديدة “المغرب الآن” خلال ندوة صحافية نظمت اليوم في الجناح المغربي بمعرض دبي بحضور عماد مرقاد، الرئيس المدير العام للشركة المغربية للهندسة الصناعية، ويوسف الباري، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

ويهدف المغرب من خلال هذه العلامة الجديدة إلى تزويد المستثمرين بمنصة جديدة للاستثمار تتسم بالتنافسية وخالية من الكربون، وإبراز مكانة المملكة كمنصة صناعية وتصديرية من الدرجة الأولى من أجل جلب أكثر للاستثمارات الخارجية.

وجاء في بيان صحافي للجناح المغربي أن المملكة حظيت في العشرين سنة الماضية بتوجيهات ملكية ببنيات تحتية من المستوى العالي في مجالي التجارة والنقل، وهو ما مكنها من الانخراط في ركب الإقلاع الصناعي.

ومن أبرز البنيات التحتية في هذا الصدد، ذكر المسؤولون المغاربة ضمن الندوة، ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في مجال الربط البحري على المستوى الإفريقي وضفة البحر الأبيض المتوسط المرتبة العشرين عالميا.

وأشار الجناح المغربي إلى أن المغرب يعرض خارطة طريق واضحة تخص تنميتها للسنوات القادمة بفضل النموذج التنموي الجديدة، إضافة إلى تعيين حكومة جديدة داعمة للأعمال لمواصلة الدينامية الاقتصادية والصناعية.

المصدر: “هسبريس”