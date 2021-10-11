ليبيا – باشرت نيابة شرق بنغازي الابتدائية تحت إشراف مكتب المحامي العام بنغازي إجراءات التحقيق في واقعة اختناق 64 مواطنًا جراء استنشاق غاز الكلور على خلفية حادثة تسرب غاز الكلور المسال تحت الضغط؛ في منطقة القوارشة، نتيجة انعدام وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها أساليب نقل وتخزين وتداول الغازات الخطرة.

النيابة العامة انتقلت بحسب ما ذكر مكتب إعلام النائب العام إلى مكان الثلوت لإثبات حالته وحالة الأشخاص الذين تعرضوا للأضرار فيه ومعاينة الأسطوانات والحاويات مصدر التسرب.

وأفاد المكتب الإعلامي أن التحقيقات التي أجريت أسفرت عن إثبات واقع سرقة أسطونات غاز الكلور من داخل مقر محطة تطهير ومعالجة المياه الكائنة في منطقة القوارشة، من قبل الجناة الذين تعمدوا التصرف في الشيء المسروق ببيعه لعدد من الأشخاص الممارسين لمهنة بيع وشراء مخلفات المعادن؛ الذين أخدوا بدورهم في التعامل مع الأسطوانات الحاوية للغاز دون مراعاة عنصر الخطر على السلامة العامة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن النيابة العامة -عقب فراغها من إجراء الاستجواب- أمرت بحبس المتهمين حبسًا احتياطيًا على ذمة القضية لارتكابهم جريمة تعريض السلامة العامة للخطر، وشراء أشياء دون التحقق من مشروعية مصدرها؛ وأخذت في إجراء سماع شهادة المتضررين، وتكليف الطبيب الشرعي بإعداد تقرير طب شرعي عن الحالات فور انتهاء ما تتطلبه الرعاية الصحية.

هذا وقد وجه النائب العام وكلاءه بالاستمرار في إجراءات التحقيق وملاحقة مرتكبي جريمة سرقة الأسطوانات.