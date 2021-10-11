الولايات المتحدة – أكدت الولايات المتحدة إن المحادثات في أول اجتماع مباشر بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة و”طالبان” منذ استعادة الحركة السلطة في أفغانستان في أغسطس كانت “صريحة واحترافية”.

وشدد الجانب الأمريكي مجددا على أن الحكم على “طالبان” سيكون مرهونا بتصرفاتها لا أقوالها فقط.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن الوفد الأمريكي في محادثات الدوحة ركز على المخاوف المتعلقة بالأمن والإرهاب والممر الآمن للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب والأفغان، وكذلك على حقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة المعقولة للنساء والفتيات في جميع جوانب المجتمع الأفغاني.

وأفادت بأن الجانبين ناقشا أيضا توفير الولايات المتحدة مساعدات إنسانية قوية مباشرة للشعب الأفغاني.

وأعلنت حركة “طالبان” الأحد أن الولايات المتحدة وافقت على تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، بينما ترفض الاعتراف السياسي بحكام الحركة الجدد للدولة.

وقالت، إن “المحادثات التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة جرت بشكل جيد، مع إفراج واشنطن عن مساعدات إنسانية لأفغانستان بعد الموافقة على عدم ربط هذه المساعدات بالاعتراف الرسمي بطالبان”.

المصدر: “رويترز”