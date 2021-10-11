ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن تصريحات نائب رئيس الحكومة حسين القطراني ومن معه من الوزراء واضحة، وناشئة من معاناتهم والظلم الذي تعرضوا له من رئيس الحكومة، وإن اجتماعهم هو عبارة عن ضغط على الحكومة فقط؛ لنيل مكاسب وتمكينهم من ممارسة اختصاصاتهم التي سلبتها الحكومة.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد، أوضح أن رئيس الحكومة محتكر لاختصاصات الوزراء، وأنه كان يتمنى إعلان انسحابهم من الحكومة التي لا يوجد منها أمل، كما أن الأخطاء التي قامت بارتكابها أكبر من أن تتصلح.