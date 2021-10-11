بوريل: الاتحاد الأوروبي يخاطر بالتوقف عن لعب دور كامل العضوية على الساحة العالمية

بوريل: الاتحاد الأوروبي يخاطر بالتوقف عن لعب دور كامل العضوية على الساحة العالمية

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يخاطر بفقدان قدرته على أن يكون لاعبا كامل العضوية على الساحة العالمية.

وكتب في مدونته: “يتعرض الأوروبيون اليوم بشكل متزايد لخطر أن يصبحوا أداة وليس لاعبا في الشؤون الدولية، ويتفاعلون مع قرارات الآخرين بدلا من تشكيل الأحداث بأنفسهم”.

ووفقا له، “هناك اتجاهان في العالم يؤثران بشكل متزايد على الشؤون الأوروبية، الأول هو جهود الولايات المتحدة وحلفائها لاحتواء الصين، وثانيا، هذه ديناميكية متعددة الأقطاب يسعى فيها لاعبون مثل روسيا إلى توسيع مجال مناوراتهم ومجال نفوذهم”.

ودعا بوريل قادة الاتحاد الأوروبي إلى دعم إنشاء قواتهم المسلحة وتحديد شروط محددة لاستخدامها، مشيرا إلى أن “هذه القوات يجب ألا تنافس الناتو”.

المصدر: RT