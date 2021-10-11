ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد أن خالد المشري أهدر المال العام المؤتمن عليه من خلال مسؤوليته المباشرة على تطبيق اللائحة الداخلية والإشراف على الشؤون المالية والإدارية بالمجلس.

بوفايد قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تكاليف مسرحية فوز المشري المدعى برئاسة مجلس الدولة بانتخابات 3 أغسطس الماضي المحبوكة بخبث لا تقل عن خمسة عشر (15) مليون دينار ليبي”.

وأشار إلى أنه بإمكان جهات الاختصاص متابعة هذا الأمر الجلل والتأكد منه، مؤكدًا على أنه يتحمل مسؤولية حديثه وما صدر عنه.