ليبيا – تساءلت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص بالقول: “أين وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية من معاناة مطار بنينا الدولي؟”.

بوقعيقيص أعربت في تدوينة لها على موقع “فيسبوك” عن انزعاجها من وصول الحال إلى حد إغلاق المطار؛ بسبب غياب المستحقات التسييرية بمافيها النظافة ومرتبات العاملين به.

واعتبرت ذلك أنه أمر جلل يدفع أصحاب النوايا الحسنة الذين حلموا ذات 75 في جنيف بحكومة وحدة وطنية إلى الكفر بمعاييرها، بحسب قولها.

كما أضافت: “فما هي الغاية ياسيادة وزير المواصلات؟ وياسيادة رئيس الوزراء كيف تسمح بهذا؟”.