ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم أن البعثة الأممية تتحمل المسؤولية الكاملة للتطورات الخطيرة في ليبيا؛ بسبب “انقلابها” على خارطة الطريق ورفض انعقاد ملتقى الحوار، رغم دعوات أعضائه المستمرة للانعقاد الطارئ الملزم.

دغيم قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “أستغرب بيان بعثة الأمم المتحدة للتعليق على بيان ممثلي إقليم برقة بالسلطة التنفيذية، وكذلك مطالبة البعثة بالحوار والتفاوض بين الأطراف الليبية؛ كون البعثة أحد أسباب استمرار الأزمة، وأنها من ترفض عقد ملتقى حوار، كما أنها أفشلت اعتماد القاعدة الدستورية مرتين برفضها آلية التصويت بنسبة التوافق المعتمدة”.

وبخصوص تداعيات بيان نائب رئيس الحكومة علق بالقول: “خارطة الطريق تحتضر ولن تجرى انتخابات لا برلمانية ولا رئاسية، والمكتسبات التي أنتجها الملتقى في زمن ستيفاني ويليامز على المحك”، بحسب تعبيره.