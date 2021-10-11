ليبيا – أبدت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في ليبيا ترحيبها بإعلان لجنة الـ10 العسكرية المشتركة بشأن المرتزقة.

بيان مشترك صادر عن سفارات الدول الـ5 تابعته صحيفة المرصد أشار لتوقيع اللجنة على خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا بما يتوافق مع اتفاق وقف إطلاق النار وقراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571.

وشدد البيان على وجوب اغتنام الفرصة لمواصلة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ليكون ذلك مفتاحا لسيادة واستقلال ليبيا ووحدتها مؤيدا دعوة المبعوث الأممي يان كوبيتش لجميع الدول الأعضاء بالمجلس لدعم اللجنة وسلطات البلاد لتنفيذ خطة الانسحاب.

وثمن البيان التركيز على التشاور والتعاون مع الشركاء المعنيين الدوليين وخاصة جيران ليبيا في تنفيذ خطة الانسحاب مجددا التزام الدول الـ5 بدعم الآلية الليبية لرصد وقف إطلاق النار مع ضرورة نزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات الفاعلة غير الحكومية.

ونبه البيان لأهمية التسريح وإعادة الدمج لإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكلية أمنية شاملة يقودها مدني ليبي، مؤكدًا على ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا بكل الوسائل ما يحتم على جميع الأطراف لاستبعاد الجماعات الإرهابية والأفراد المدرجين على لوائح الأمم المتحدة.

وأضاف البيان إن المطلوب الآن يتمثل في الالتزام واحترام وتنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرار رقم 1970 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة من جانب الدول الـ5 مطالبا جميع الأطراف الدولية الفاعلة بالتقيد بذلك.

وأشاد البيان بجهود عملية إيريني لتنفيذ حظر الأسلحة إلى ليبيا مع التذكير بالعقوبات ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار أو تهديد السلام والاستقرار في البلاد أو تقويض الانتقال السياسي من حيث حظر السفر وتجميد الأصول.