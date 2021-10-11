ليبيا – أفاد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو بوصول إجمالي عدد المطعمين بالجرعة الأولى إلى 1,431,548 وبالجرعة الثانية إلى 280,550.

سميو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إن عملية التطعيم للراغبين في الحصول على لقاح استرازنيكا متواصلة، مشيرًا إلى أن معدل التطعيم اليومي يتراوح بين 10 و 12 ألف جرعة يوميًا.

وأوضح أنهم ينتظرون وصول شحنة من لقاح استرازنيكا خلال هذا الأسبوع وشحنة أخرى من السينوفاك الصيني كجرعة ثانية.

ورجح سميو وصول شحنة من لقاح فايزر الأمريكي نهاية الشهر الحالي.