ليبيا – علّق رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث جمال شلوف على عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة حسين القطراني اجتماع طارئ في برقة، قائلًا: “ربما تأخر بيان القطراني، فكل الأسباب المستعرضة في البيان تراكمية، فعدم إعطاء صلاحيات لنواب رئيس الحكومة كان من المفترض أن يكون من أول قرارات رئيس الحكومة، لكنه لم يفعل”.

شلوف وفي تصريحات خاصة لقناة “روسيا اليوم” أضاف: “لعل الكلام الذي كان بين سطور البيان ولم يتم الجهر به، أن هذا الموقف الذي اتخذ اليوم في بنغازي هو رسالة حازمة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن ودول عملية برلين أن أي قبول لمحاولة عائلة عبد الحميد الدبيبة إطالة تمد حكومتهم بعد 24 ديسمبر يعني عودة الانقسام السياسي والعودة إلى استخدام العنف لانتزاع الحقوق، وهو ما يعني عمليًا التراجع ليس عن الاتفاق السياسي وخارطة الطريق فحسب، بل ربما العودة حتى عن من مهد الطريق لهذا الاتفاق والخارطة، وأعني اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق أحمد معيتيق”.