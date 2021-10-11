ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن منح الجنسية يخضع لضوابط قانونية يحكمها قانون الجنسية، وظغن تشكيل لجنة لمراجعة طلبات الجنسية لا يعني بالضرورة مخالفة تلك الضوابط.

كرموس أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن أبناء الزوجة الليبية من أجنبي، وإن كان لهم وضع خاص من حيث أن كثير منهم لا يحمل جنسية أبيه، وهو مقيم مع أمه إقامة دائمة، فهم أولى بالرعاية والنظر لحالتهم، وأولويتهم في منح الجنسية.

ولفت إلى أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض تضع ذلك في عين الاعتبار.