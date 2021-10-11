ليبيا – طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجيش بإيقاف ضخ النفط من الموانئ التي يحميها ردا على قطع حكومة الوحدة الوطنية رواتب منتسبيه.

بيان صحفي صادر عن اللجنة حمل توقيع رئيسها طلال الميهوب تابعته صحيفة المرصد جاء فيه:” في الوقت الذي نشيد فيه بدور القوات المسلحة في حماية الحدود والقضاء على الإرهاب والعقيدة التي بنيت عليها وولائها للوطن وبالإشارة إلى الحرب الممنهجة عليها”.

وتابع البيان إن الحرب تمثلت في قطع الرواتب والتموين من جانب حكومة تصريف الأعمال والتهميش الواضح للشرق الليبي وجنوبه وبناء على ما سبق نطالب بإيقاف ضخ النفط من الموانئ التي تحميها القوات المسلحة حتى يتم إحقاق الحق”.

وأختتم البيان:” كما نطالب الوزراء الممثلين لبرقة بالانحياز لأبنائهم من القوات المسلحة ومناطقهم بالانسحاب من هذه الحكومة”.