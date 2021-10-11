مصدر: شركة تكرير واحدة على الأقل بشمال آسيا ستتلقى كامل المخصصات من الخام السعودي في نوفمبر

مصدر: شركة تكرير واحدة على الأقل بشمال آسيا ستتلقى كامل المخصصات من الخام السعودي في نوفمبر

السعودية – أكد مصدر مطلع، أن عملاق النفط السعودي “أرامكو” أخطرت شركة تكرير واحدة على الأقل في شمال آسيا بأنها ستورد لها كامل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في نوفمبر المقبل.

وقال، إن “توريد كامل الكميات كان متوقعا”.

وأعلنت شركة “أرامكو” السعودية، الأسبوع الماضي، أنها “ستستكمل مشروع رفع طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا في 2027 ليصل إلى 13 مليون برميل”.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر، إن “الطاقة القصوى للشركة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا … لن تصل إلى حدها الأقصى عند 13 مليون برميل يوميا قبل عام 2027”.

وأضاف، أن “أرامكو”، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، تهدف أيضا إلى توسيع نطاق أعمالها التجارية في النفط إلى 8 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة من 5.5 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

المصدر: “رويترز”