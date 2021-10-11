ليبيا – نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية عبد المنعم العربي الأنباء بشأن سقوط قتلى في صفوف المهاجرين بسبب إطلاق نار عشوائي من قبل حراسات مقرّ مركز إيواء غوط الشعال، موضحًا أن مهاجرًا واحدًا توفي بسبب تدافع المهاجرين على بوابة المركز أثناء هربهم.

العربي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الأحد قال: إنّ سبب هروب المهاجرين كان نتيجة شجار وقع بينهم وتصاعد ليتحوّل إلى تكسير وتقاذف بالحجارة، ما استدعى تدخّل الحراسات، واستغلّ المهاجرون فتح بوابة المركز ليتدافعوا باتجاهها والهرب.

وأضاف: “الحراسات فقدت السيطرة وقتها ونتج عن هذه الحادثة مقتل مهاجر بسبب التدافع، وإصابة عشرة مهاجرين بإصابات طفيفة، بالإضافة إلى إصابة ستة من حراسات مركز الإيواء بإصابات مختلفة”.