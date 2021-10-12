أوزبكستان تصدر جيشا من العمال إلى روسيا

أوزبكستان تصدر جيشا من العمال إلى روسيا

أوزبكستان – ذكرت وكالة “نوفوستي” أن أوزبكستان من المخطط أن ترسل 10 آلاف عامل بحلول منتصف يناير المقبل للمشاركة في مشاريع بناء في ورسيا.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة الهجرة الخارجية التابعة لوزارة العمل في أوزبكستان اليوم الاثنين.

ووفقا للوكالة فإن العمال المهاجرين سيشاركون في مشاريع في موسكو وسان بطرسبورغ ونوفوسيبيرسك وكالوغا وتولا ومورمانسك وكالينينغراد وكذلك في إقليم كراسنودار.

وتواجه روسيا مشاكل في توفر العمالة المهاجرة وذلك مع اندلاع أزمة كورونا وفرض القيود على السفر وإغلاق الحدود.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الحكومة الروسية مهتمة بحل مشكلة نقص العمالة المهاجرة في البلاد، وأضاف أن نقص العمالة المهاجرة يعد ظاهرة تعاني منها قطاعات عدة من الاقتصاد الوطني من بينها قطاع خدمات المطاعم وقطاع البناء.

المصدر: نوفوستي