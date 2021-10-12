ليبيا – حذرت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة من إمكانية عرقلة إتمام الخطوات المتبقية من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة، أو عدم الاعتراف بالنتائج حال إجراء الانتخابات في موعدها.

الخوجة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الإثنين قالت: إنه لا يوجد أي نية من قبل الحكومة بالدرجة الأولى لإجراء الانتخابات، وكذلك الأطراف الأخرى، حتى وإن كانوا يدعون ذلك.

وأضافت أن خروج المرتزقة سيكون عاملًا مشجعًا لإجراء الانتخابات، إلا أن الأمر يتطلب إرادة قوية من الشعب لتقرير مصيره في هذه المرحلة الصعبة، وخاصة أنها تجربة جديدة علي الشعب الليبي، بعد مرور 10 سنوات من انتهاء العهد الأول.

وأعربت البرلمانية عن أملها في قبول نتائج الصندوق، خاصة أن هناك تخوفات من هذا الأمر على مستوى واسع، متوقعة أن القبول بالنتائج قد لا يحدث.

ورأت أنه من الضروري أن تراقب منظمات تابعة للأمم المتحدة العملية الانتخابية، بالشراكة مع منظمات محلية موثوقة، من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

الخوجة أشارت إلى ضرورة أن تتواجد المنظمات الدولية التي ستراقب العملية الانتخابية من الآن، للعمل على منع أي عمليات شراء وسرقة للأرقام الوطنية.