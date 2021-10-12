ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد بجامعة أجدابيا علي الصلح إن سياسات مصرف ليبيا المركزي بتغيير سعر الصرف أدت لانخفاض القيمة الشرائية وارتفاع الأسعار؛ مما أثر على موظفي القطاع العام.

الصلح وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الإثنين قال: إن هناك 4 إجراءات يجب أن تتخذها الحكومة لمعالجة الأمر، حتى لا يدخل الاقتصاد الليبي في حلقة مفرغة. وهي: وضع جدول موحد للمرتبات وزيادتها لكافة قطاعات الدولة، ترشيد النفقات العامة وخاصة الاستهلاكية، زيادة النفقات الاستثمارية في النفط وباقي القطاعات لتحريك عجلة الاقتصاد، إيجاد وعاء ضريبي ناضج بدلًا من الحالي، لتساهم الضرائب في إيرادات الموازنة التي تمولها الآن إيرادات بيع النفط بنسبة 95 بالمئة، ورفع القيود المصرفية.