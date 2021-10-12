ليبيا – علق القيادي بجماعة الإخوان عبد الرزاق العرادي على تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بشأن استلام التشريعات اللازمة للانتخابات.

العرادي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “السايح‬⁩ لا يلام في قوله أنه استلم التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات، لكنه لن يوافق على إجرائها، إذا خرج الشعب رافضًا للطريقة التي أصدرت بها هذه التشريعات بالمخالفة للاتفاق السياسي وعلى هوى أحد أطراف النزاع”.

وأوضح أن الرافضين لهذه التشريعات أمامهم القضاء والشارع، مضيفًا: “ولقد سمعت السايح يقول بأنه يرفض إجراء الاستفتاء؛ لأن هناك من يرفض قانون الاستفتاء – لأنه صدر بالمخالفة للاتفاق السياسي- وهناك من يرفض مشروع الدستور”.