ليبيا – قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي إن مطالب إقليم برقة ليست شعارات بل حقيقة، هناك مطالب وأشخاص متضررون، مشيرًا إلى أن هناك 400 قرار من الرئاسي وتعيينات جميعها للأقارب، بحسب وصفه.

العريبي لفت خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الخطاب الجهوي والعنصري من بعض الأطراف في المنطقة الغربية ونظرتهم لبرقة فيها عدم احترام للآخرين؛ حيث يتحدثون وكأن كل شيء له تبرير وعندما يتكلمون عن وزير يتكلمون بنظرة فوقية.

وتابع: “لماذا لا يتكلمون عن إبراهيم الدبيبة الذي يحضر اجتماعات وهو رئيس الحكومة الفعلي، هذا جيش وطني وليس ما يسمى بجيش فيه عدد كبير من الجنود في شرق ليبيا، حسين القطراني النائب الأول لرئيس الوزراء يفترض أن يكون الكلام عنه بأسلوب جيد دون أن تعيب بالرجل”.

وأكد على ضرورة أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية حقيقية أو أن يتم تشكيل حكومة في الشرق الليبي كحكومة عبد الله الثني، لافتًا إلى أنه حاليًا هناك ظلم وغبن فلم يتم معالجة المركزية أو التوزيع العادل للثروة ولا وجود حقيقي لاسم حكومة الوحدة الوطنية.

كما أضاف: “كنا نتمنى من الدبيبة ألا يقوم بإيقاف مرتبات الجيش، هناك لجنة 5+5 كان يسلمهم المهام ولا يتحرك تحركات عسكرية ويزور بعض الاحتفالات، لم نكن نتمنى منه أن يدخل في هذا، حكومة الوحدة الوطنية لها مهام محددة”.

ونوّه إلى أن مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة عندما لم يجد منها المصداقية وبعد تقديم الملاحظات لها والجلوس معها ووضع لجان جميع المخاوف وميزانيات بعض القطاعات أمامها لكنها لم تهتم لذلك، معتبرًا أن حكومة الدبيبة هي حكومة تسيير الأعمال لليبيا كلها وليس طرابلس فقط أو منطقة معينة.

وشدد في الختام على أنه من المهم جلوس الليبيين والتفاهم على حكم البلاد، منوهًا إلى أن البرلمان أصدر قانونًا لانتخاب الرئيس والبرلمان والكرة الآن في ملعب المفوضية لا في ملعب مجلس النواب، مع العلم أن التوزيع العادل لكل المناصب أمر ضروري.