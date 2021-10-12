ليبيا – كشف عضو اللجنة العسكرية الفريق فرج الصوصاع عن تفاصيل اللقاء والشخصيات التي ستحضر اجتماع اللجنة العسكرية مع مسؤولين بريطانيين حيث قال إن الاجتماع جاء بناء على طلب من الحكومة البريطانية، وكان مقررًا له أن يعقد في بريطانيا غير أن السفر قد تعذر.

الفريق الصوصاع وفي تصريحات خاصة لقناة “ليببا 218” أوضح أن الاجتماع سيناقش الخطوات العملية لسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا كما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

وبيّن أن أربعة أعضاء من اللجنة العسكرية سيحضرون اللقاء اليوم، وهم امراجع العمامي، وخيري التميمي، ومصطفى يحيى، وأحمد بوشحمة.