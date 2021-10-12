ليبيا – قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني إنه بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومن بداية الأمر والاجتماعات الأولى لمجلس الوزراء تم توجيه النصح والإرشاد لرئيس الوزراء حول بعض التصرفات الشخصية، خاصة في ظل انفراده بالقرارات.

القطراني أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: “أنا النائب الأول لرئيس الحكومة، ولا أعلم بالميزانية ولم أطّلع عليها، هل يعقل ميزانية قدمت يوم الثقة لم يطّلع عليها مركز الوزراء ومن اطلع عليها هم بعض الوزراء المختصين فقط؟ نحن اطلعنا عليها من موقع الفيسبوك”.

وفيما يتعلق بمسألة حقيبة وزير الدفاع علق قائلًا: “لماذا لم يسمِّ وزير دفاع؟ لماذا لم تسند لشخص آخر؟ لماذا رئيس الحكومة؟ نواب الرئيس لا توجد عندهم أشغال، لماذا لم يكلف النائب الثاني بها؟ ربما يكون هناك موانع أخرى لا أعلمها، لكن لا مبرر أن يحتفظ بوزارة الدفاع، نحن الآن في حالة سلام ولا يوجد حرب وهذه حكومة وحدة وطنية”.

وأكد على عدم تواصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة معه حتى بعد البيان الصادر من قبله، والذي تضمن توجيه انتقادات بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه في حال لم يحصل أي تواصل على مستوى رئاسة الحكومة ستكون الإجراءات لا تحمد عقباها، وهناك خيار قائم لإنشاء حكومة في الشرق وهو مطلب جماهيري.

كما تابع: “للأسف انا أعرف أن الحكومة الموازية لن تحل مشكلتنا، وكثير من النواب يطالبون بالحكومة الموازية، وكذلك العقلاء والحكماء وكثير منهم يقولون تريثوا؛ لأن ليبيا أكبر من الجميع. طالبنا من رئيس الحكومة أن ينظر للناس والأقاليم المهمشة وخدمات الأقاليم مفترض أنه حكومة وحدة وطنية وأول من يحافظ على وحدة البلاد، وأنا احمله المسؤولية في حال حدثت حكومة موازية”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ بخصوص هذا التصعيد وما الذي دفعك لاتخاذ هذا الموقف من رئاسة الحكومة في هذا التوقيت بالتحديد؟

نعلم أن الاتفاق السياسي جاء بعد جهد كبير من كل الوطنيين الليبيين وبعثة الأمم المتحدة وبعض الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، ولكن بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من بداية الأمر والاجتماعات الأولى مجلس الوزراء طلبنا كثيرًا، وحاولنا أن نوجه وننصح ونرشد رئيس الوزراء لبعض التصرفات الشخصية، ولاحظنا انفراد رئيس الوزراء بالقرارات التي تحمل على مجلس الوزراء ولا نعلم ذلك، ولكن نظرًا لظروف الحكومة التي جاءت وبعد مخاض عسير وحروب وانشقاقات.

حاولنا أن نصلح ونبني ما علينا من واجبات لكن للأسف حاولنا كثيرًا وبعد انتقادات الناس وصمتنا وماذا قدمتم وما دوركم حاولنا أن نصلح، لكن رئيس الوزراء تمادى بإصدار حوالي 400 قرار لم يكن لنا فيها رأي، مهمة الحكومة هي توفير الغذاء والدواء والكهرباء ولا نطلب منها أكثر، ولكن نتيجة الظروف ووجود الحكومة في ظروف صعبة وتناقضات سياسية معلومة للجميع، المهم وصل بنا الأمر إلى أن انتقدتنا في شخصياتنا بأنه لنا مصلحة في صمتنا، والشعب في برقة بالذات كان يعاني وكنا نحاول نصلح من الحكومة.

س/ ما أبرز القرارات التي اتخذت وأنتم غير راضين عنها؟

ضم بعض المؤسسات في المنطقة الشرقية في برقة دون الرجوع إلينا وإلغاء هيئة الكهرباء هناكحوالي 1500 عامل ما زالوا يعانون ومرتباتهم موقوفة، والأوقاف وبعض الإدارات والخارجية والمطارات نرى العاملين لم يأخذوا مرتباتهم من سنوات، وعانينا الكثير وأصبحنا محرجين عجزنا أمام الراي العام، توحيد المؤسسات وليس ضمها وتناقشنا في هذا. حاولنا، لكن لم يحصل، وتعيين البعثات الديبلوماسية وكذلك الطلاب والناس بشركات الاستثمار كلهم من الطرف الغربي ومن مدينة واحدة أو مدينتين، إذا كان هذا العمل بني عليه الاتفاق السياسي فهذا خطأ، نحن إقليم لنا مصالحنا وكذلك أقليم الجنوب يعاني، وعجزنا لم نستطع أن نقدم خدمات للناس لذلك أضطرينا إلى أن نصعد الأمر ونتكلم عن الظروف التي تنحن فيها والشارع ضاغط علينا.

س/ لكنك لم تشر للميزانية التي لم تعتمد من قبل مجلس النواب، وكذلك عملية سحب الثقة، اكتفيت بتوجيه الانتقادات للحكومة؟

أنا النائب الأول لرئيس الحكومة لا أعلم بالميزانية ولم أطلع عليها، هل يعقل ميزانية قدمت يوم الثقة لم يطلع عليها مركز الوزراء ولا أنا لم أطلع عليها ومن اطلع عليها بعض الوزراء المختصين فقط؟ اطلعنا عليها من الفيسبوك. أتحدى رئيس الوزراء إذا ناقشنا الميزانية أو اطلعنا عليها ومجلس النواب ملام لعدم اعتماد الميزانية، شخصيًا قلت هذا الكلام لمجلس النواب. الحكومة للآن صرفت 48 مليارًا، أين نصيب الأقاليم منها؟ الطوارئ 5 مليار و400 ما هي الطوارئ التي رفضها مجلس النواب؟

س/ من ضمن الاعتراضات على الميزانية هي تخصيص ميزانية لحفتر يمكن اعتبار ذلك من بين الأسباب التي دفعتكم لهذا الانتقاد الحاد؟

ربما يكون هناك كلام تحت الطاولة لا أعلمه لكن أنا أتكلم بالشكل الواضح.

س/ مسألة حقيبة الدفاع استهجنت تمسك الدبيبة بهذه الحقيبة وعدم اتخاذ إجراءات لتسمية الوزير، لماذا الإصرار على عدم احتفاظ الدبيبة بهذه الوزارة؟

لماذا لم يسمِّ وزير دفاع؟ لماذا لم تسند لشخص آخر؟ لماذا رئيس الحكومة؟ نواب الرئيس لا توجد عندهم أشغال، لماذا لم يكلف النائب الثاني؟

س/ أليس من الأسلم أن يحتفظ الدبيبة بهذه الحقيبة ليحفظ أي توتر محتمل؟

ربما يكون هناك موانع أخرى لا أعلمها ولكن لا مبرر أن يحتفظ بوزارة الدفاع، نحن الآن في حالة سلام، ولا يوجد حرب، وهذه حكومة وحدة وطنية.

س/ هناك مشكل تعرض له الدبيبة منذ نيته الذهاب لبنغازي لم يستطع أن ينزل في مطار المدينة والنزول لها وهذا إشكال آخر يعرقل عمل الحكومة والتواصل ما بين من يعبر عن إقليم برقة.

الدبيبة يومًا في سرت قال: إي وزير لم يستطع الذهاب لأي مدينة لن يشتغل معي. إذا كان هو رئيس الحكومة لم يستطع أن ينزل للشرق الليبي هذه مشكلة، وإذا منع من النزول لا توجد عندي فكرة، أنا كنائب أول لم يقل لي أنه ذاهب لبنغازي ورتبنا الأمر ربما هناك ترتيبات تحت الطاولة لا أعلمها.

س/ لا تعلم أن هناك تشكيلات عسكرية بعينها هي من منعت الدبيبة من زيارة بنغازي؟

هناك تشكيلات عسكرية رافقوا كل وزراء الحكومة وكلهم زاروا مناطق برقة تحت حراسة الجيش والشرطة من الذي منع؟ ربما يكون هناك منع أو أسباب أخرى، لكن الواضح عندي أن رئيس الوزراء لم يرتب معي شخصيًا وقال إني أريد ان أزور ورتب الأمر.

س/ ما الذي تقصده بـ”تحت الطاولة”؟

هناك تواصل ما بين مجموعة الدبيبة وما بين القيادة العامة أتوا في رمضان وتواصلوا، إذا كانت هناك خلافات شخصية فيما بينهم لا أعلم، وقلت لرئيس الوزراء اخرج ببيان صحفي من طرابلس وأعلن كوزير دفاع عن زيارتك للقوات في المنطقة الشرقية وانظر للنتائج، أحرج الجميع وأعلن واتحداه إن لم أقل له هذا، وقد سعيت في هذا الجانب، ربما هناك أسباب وموانع لا أعلمها. أنا مستعد أن أستقبله في المطار.

س/ في خطابكم اتهمتهم الحكومة في محاولة عرقلة الانتخابات بشكل غير مباشر.

لم اتهم بالعرقلة ولكن نعرف أن هناك دعايات انتخابية لكل المترشحين الآن، كل واحد بطريقته والأمور واضحة أنا ما يهمني اختصاص عملي وأداء الحكومة في تقصير واضح وجلي لحقوق مواطني برقة. هيئة الأوقاف في المنطقة الغربية مرتباتهم سارية المفعول وفي المنطقة الشرقية موقفة.

هل يعقل أن جدول الاجتماع يأتينا يوم الاجتماع؟ وأنا كنائب أول لا اعلم الاجتماع غدًا أو بعد الغد؟ الزيارات الخارجية لا أذهب مع رئيس الحكومة فيها.

س/ هل يبدو لك أن رئاسة الحكومة متحمسة للذهاب لانتخابات 24 من ديسمبر؟

بصراحة أتكلم عما يخص أداء رئيس الحكومة فيما يتعلق بالعمل اليومي، الإجراءات والقرارات كيف تتخذ بعدم مشورة نواب الرئيس واختصاصات نواب الرئيس 6 شهور، هل وجدت رسالة موقعة من أي نائب سواء في الشرق أو من الجنوب؟ لا يمكن نواب الرئيس يبعدون عن مقر الرئاسة كم متر، فهل يعقل ذلك؟

س/ هل تواصل معك الدبيبة بعد بيانكم؟ وجهتهم له الانتقادات بشكل مباشر قبل أن يكون بيان من بنغازي؟

لا يوجد بيني وبينه اتصال هاتفي إلا نادرًا ما يرد على هواتفنا، حتى وهو بجانبنا في المقر، ولم يتواصل معي بعد البيان.

س/ ما الخيارات التي قد تلجؤون إليها؟ ألم يحصل تواصل على مستوى رئاسة الحكومة مع ما تطالبون به من خلال بيانكم؟

ستكون الإجراءات لا تحمد عقباها، وهناك خيار قائم لإنشاء حكومة في الشرق الليبي، وهذا متأكد منه وهذا مطلب جماهيري، للأسف أنا أعرف أن الحكومة الموازية لن تحل مشكلتنا ،وكثير من النواب يطالبون بالحكومة الموازية وكذلك العقلاء والحكماء وكثير منهم يقولون تريثوا لأن ليبيا أكبر من الجميع.

س/ هناك من يتحدث عن امكانية إغلاق النفط كورقة ضغط على رئيس الحكومة؟

هناك أصوات ومطالب شعبية تطالب، لكن أنا لا أشجع ذلك.

س/ في مقابل ما تقولونه ومن خلال تصريحاتك، هناك تيار آخر تتحدث عن أن هذه الانتقادات التي باتوا يسمعونها الآن هي لم تكن بشكل منفرد من قبلكم، بل من حفتر الذي تعتبرونه قائدًا للجيش، ما ردكم على ذلك؟

المطالب شعبية والجيش أوقفوا مرتباته كذا مرة، ولكن كحكومة لا علاقة لنا بالجيش، الجيش هناك المجلس الرئاسي ولجنة 5+5 والبعثة والجيش يطالب بمرتباته ودائمًا يكلمونا من أجل مرتباتهم كقيادة عامة لا علاقة لي بالجيش مباشرة كحكومة، أمور الجيش هو حر فيها.

وزير المالية إذا طالب بالبيانات فمن حقه أن يعطوها له، لا نعترض على أي إجراء قانوني.

طالبنا من رئيس الحكومة أن ينظر للناس والأقاليم المهمشة وخدمات الأقاليم مفترض أنه حكومة وحدة وطنية وأول من يحافظ على وحدة البلاد، وأنا احمله المسؤولية في حال حدثت حكومة موازية.