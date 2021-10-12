ليبيا – أعلنت القوات المسلحة تمكنها من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من موريتانيا عبر الجزائر إلى الأراضي الليبية.

وأظهر مقطع مصور نشره اللواء 128 المعزز التابع للقوات المسلحة حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه اعترافات عدد من هؤلاء ممن أقروا بوجود شبكة تهريب أشرفت على إيصالهم من موريتانيا وصولا إلى ليبيا مرورا بالجزائر.

ووفقا للمقطع استولت القوات المسلحة على سجل ذو رموز لا يفهمها إلا المهربون لتقاضي الأموال في مقابل تهريب البشر فيما شاركت الكتيبة الثالثة في اللواء المؤلفة من السرايا “14-14” والسادسة وإيسين وتهالا في عملية الضبط على تخوم الحدود الليبية الجزائرية.

وتابع المقطع إن هذه السرايا نفذت دورية مشتركة داخل مناطق تمركزها في منطقة أوباري -غات العسكرية ما أسفر عن ضبط هؤلاء.