ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعا مع عضو مجلس النواب فتح الله السعيطي.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي أشار إلى أن الاجتماع تناول البيان الصادر عن حسين القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعدد من وزراء ووكلاء الحكومة وعمداء البلديات عن المنطقة الشرقية.

وشدد المنفي على سعي المجلس الرئاسي للعمل على حلحلة كافة الإشكاليات التي أدت لصدور البيان مبينا أنه على تواصل مستمر مع حكومة الوحدة الوطنية وجميع الأطراف لضمان سير العملية السياسية وفق خارطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي.

وأضاف المنفي إن هذا كله يهدف إلى المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد والوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها.