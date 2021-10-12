ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الإثنين سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ، والذي سلمها نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده في ليبيا.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

كما تناول الاستعدادات التى تبذلها كافة مؤسسات الدولة المعنية بالاستحقاق الانتخابي القادم، وكذلك الجهود التى تبذلها لجنة 5+5، والتقدم الملحوظ والمهم الذي حققته لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.

كما تم خلال اللقاء الحديث عن مبادرة استقرار ليبيا، حيث قدمت لوزيرة للسفير الهولندي لمحة عن مضامين هذه المبادرة بجوانبها السياسية، والأمنية، والاقتصادية، وعزم ليبيا تنظيم مؤتمر وزاري دولي في 21 من شهر أكتوبر الجاري.

ومن جهته أعرب السفير الهولندي عن دعم بلاده الكامل، لكافة الجهود الليبية المبذولة، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وفي مقدمتها مبادرة استقرار ليبيا.

وبخصوص ملف الهجرة غير الشرعية، أكدت المنقوش على أهمية تظافر كل الجهود الدولية، لوضع الحلول الكفيلة والمعالجة الشمولية لكل مسببات هذه الظاهرة في دول المصدر قبل دول العبور أو المقصد، مشيرة إلى أن ليبيا وباعتبارها دولة عبور ، تعاني من تبعات هذه الظاهرة.

كما التقت المنقوش سفير النمسا المعتمد لدى ليبيا كريستوف مينيورغ، بحضور مدير الإدارية الأوروبية السفير محمد أحمد المقهور.

اللقاء تابع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ماتم الاتفاق عليه خلال لقاء الوزيرة مع نظيرها النمساوي ألكسندر شالينبرغ على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شهر سبتمبر الماضي.

وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين وفي المجالات كافة.

كما تطرق لقاء الوزيرة مع السفير النمساوي إلى إمكانية الاستفادة من التقنية النمساوية المتخصصة في حماية الحدود، وذلك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والظواهر السلبية الأخرى المتمثلة في التهريب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار بالبشر، وما أبداه وزير خارجية النمسا من استعداد لبلاده في هذا الخصوص.

كما بحث اللقاء إمكانية تدريب الدبلوماسيين الليبيين في المعهد الدبلوماسي النمساوي العريق الذي يعد من أقدم وأشهر المعاهد الدبلوماسية في العالم.