ليبيا – أكد عضو مجلس النواب ناصر النعاس أن قرار دعم الأسر الليبية بـ50 ألف دينار بات ملزمًا، ويمكن تأجيل تنفيذه للسنوات القادمة، والقيمة مقطوعة ستصرف مرة واحدة فقط.

النعاس وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الإثنين، طالب حكومة الوحدة التوضيح وإعلان إمكانية صرفه من عدمها، مضيفًا: “في المجمل لا حرج على الحكومة في حال عدم تمكنها من صرفه لظروف هي أدرى بها”.

وتابع حديثه: “في رأيي أن الدولة الليبية قادرة على صرف القيمة للمواطنين، ورغم مصاحبة ظروف اقتصادية سلبية للقرار، إلا أنها قادرة على تلافي هذه العيوب في زمن قصير”.

النعاس رجح أن ينفذ القرار على مراحل، برصد قيم مالية له على فترات تصرف لعدد معين من الأسر في كل مرحلة.