ليبيا – أمر النائب العام باتخاذ إجراءات احتياطية استلزمها التحقيق الابتدائي في واقعة التعدي على حرمة الأموال الموصوفة بالعمومية، بتعمد من عهدت إليه سلطة إدارتها بمصرف الصحاري، بشأن اختلاس قيمة مالية من حساب المصرف .

وبناء على تعليمات المستشار النائب العام وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له باشر وكيل النيابة العامة المنسب إلى مكتبه إجراءات التحقيق في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار من حساب مصرف الصحاري – فرع الخمس – وارتكاب نمط تمويه أصل المتحصلات، بتحويل القيمة المالية المختلسة إلى حساب إحدى الشركات طرف المصرف، لتسهيل عملية السحب وتعقيد تتبع حركة الحسابات.

وقد أسفرت التحقيقات المجراة على إثبات صحة ارتكاب واقعة الاختلاس المسندة إلى مدير فرع المصرف، وتعززت الأدلة القائمة قبله باعترافه وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وتنفيذ تعليمات النائب العام التي طلب من خلالها تجميد حسابات الفاعل والشركاء وتتبع حركة المبالغ المالية المختلسة.