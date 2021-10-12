ليبيا – قال المحلل السياسي التركي يوسف كاتب اوغلو إن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا مسألة مهمة لمرحلة ما بعد الحرب، وأن تركيا تدعم هذه الخطوة.

كاتب وفي تصريحات خاصة لقتاة “الحرة” الأمريكية، أكد أن القوات التركية الموجودة في ليبيا ليست قوات مرتزقة، وأن القوات المتمركزة هناك جاءت بناء على اتفاقيات رسمية أمنية، أبرمت مع حكومة شرعية معترف بها دوليًا.

وأشار كاتب إلى أن القرارات الدولية بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد لا يشمل العناصر التركية، معتبرًا أن وجودها يمثل قوة رادعة وصمام أمان للعاصمة طرابلس.

وقل إن تركيا ليست دولة ميليشيات أو دولة غازية ولا تسعى للحرب، ووجودها قانوني وشرعي، ولا يحق لأحد أن يطالبها بالانسحاب إلا الحكومة المعترف بها.

ورأى أن اجتماع 5+5 غير ملزم لتركيا، وهي ليست مسؤولة عن الميليشيات المسلحة غير الرسمية، أو المقاتلين الأجانب الذين قدموا عن طريق قوات خاصة.

واعتبر أن خروج المرتزقة والميليشيات المسلحة سيؤثر بشكل إيجابي على الداخل في لييبا، ويساهم في استقرار البلاد.

وحول وجود مقاتلين سوريين أجانب يقاتلون في الداخل الليبي زعم كاتب أن تركيا لا علاقة لها بهم، وقد يكون قدومهم عن طريق الروس بناء على إغراءات مادية.