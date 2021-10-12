ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إنه أهم ما تم إقرار خلال جلسة مجلس النواب هو بناء على الكتاب الموجه من المفوضية العليا للانتخابات الذي ورد إلحاقًا بالكتاب السابق يوم الخميس الماضي، والمتمثل بمطالبة المفوضية مجددًا بأن يتم مراعاة وتعديل الملاحظات الفنية التي أوردتها حول قانون انتخاب مجلس النواب وقانون انتخاب الرئيس، وأهمية ذلك من حيث تحصين القوانين والإجراءات.

بليحق أشار في تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المجلس استعرض الكتاب الذي يتضمن ملاحظات المفوضية بقانون رقم 1-2 الخاصة بالانتخابات، وتم التصويت والموافقة على كل الملاحظات والتعديلات ونقطة واحدة فيما يتعلق بقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب النواب، كونه أمرًا مهمًا في مسألة تنظيم الانتخابات. بحسب قوله.

ونوّه إلى أن البرلمان أقر أيضًا مشروع قانون دعم الأسرة الليبية بمبلغ مالي 50 ألف دينار ليبي؛ حيث بعد أن تم إقرار الطلب وأحالته للجنة التشريعية تم الموافقة عليه باستثناء الأسر المستفيدة من منحة الزواج.

كما تابع: “هذا القانون تم إقراره وسيتم إعداد صياغته النهائية ومن ثم إحالته للسلطات التنفيذية للعمل بالقانون وسيتم إصداره وإعلانه خلال اليوم المقبلين، وإحالته للسلطات التنفيذية، بالإضافة لمناقشة قانون حماية مشروع النهر الصناعي والتعديات التي تحصل عليه خلال السنوات الماضية وأهمية المشروع في مسألة الأمن القومي لكل الليبيين”، مؤكدًا على أنه تم إقرار المشروع من أجل إنزال العقوبات التي تحد من هذه الاعتداءات.

ولفت إلى أنه تم خلال الجلسة التطرق للمذكرة التي أحيلت من الأحزاب الليبية حول ملاحظاتها على الانتخابات ومشاركتها ورأى المجلس الإبقاء على قانون الأحزاب كما هو دون تعديلات، حيث بإمكان الأحزاب المشاركة لكن بشكل فردي، مشددًا على أن مجلس النواب لم يحرم الأحزاب من المشاركة في العملية السياسية والفوز بمقاعد وتشكيل كتل من البرلمان القادم.