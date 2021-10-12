روسيا – صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس في اجتماع مخصص للدعم العلمي والتقني للقطاع الصناعي الزراعي، بأن المنتجين الزراعيين الروس لديهم كل الفرص للريادة في العالم.

كذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن تركيز الموارد المالية والعلمية وإمكانات الإنتاج، وكذلك الخطط الواضحة لتنفيذ المشاريع سيساهم بفعالية بتجاوز أصعب المشاكل في مجال الأمن الغذائي، كما سيؤدي إلى زيادة إنتاج المنتجات الصديقة للبيئة.

وقال: “لدى المنتجين الروس كل الفرص لتلبية حاجات السوق المحلية وكذلك بلوغ مراكز قيادية في العالم، وهذا يحدث بالفعل اليوم في عدد من المجالات وهذا لا يتعلق بتصدير المواد الغذائية فقط بل وبالتقنيات الزراعية الحديثة”.

وأشار إلى أنه تم جمع محصول جيد في روسيا بالعام 2021، مما يجعل من الممكن تلبية احتياجات البلاد بشكل شبه كامل من المجموعات الغذائية الرئيسية.

كذلك هنأ الرئيس الروسي العاملين في القطاع الزراعي بعيد يوم عمال الزراعة والصناعة التحويلية (يتم احتفاله في الأحد الثاني من شهر أكتوبر).

وقال بوتين: “بفضل العمل الدؤوب والمتفاني إلى حد كبير، حتى في الظروف المناخية الصعبة، تم جمع هذا العام محصول جيد. تم تلبية احتياجات البلاد من جميع المجموعات الغذائية الرئيسية بشكل كامل تقريبا”.

ووضع الرئيس الروسي هدفا أمام القطاع الزراعي وهو تزويد المزارعين ببذور محلية بنسبة 75% في غضون 10 سنوات. كما دعا إلى زيادة تسويق التقنيات الزراعية الروسية في السوق العالمية.

المصدر: نوفوستي + تاس