بيونغ يانغ تؤكد أهمية إقامة علاقات مع الاتحاد السوفيتي قبل 73 عاما

بيونغ يانغ تؤكد أهمية إقامة علاقات مع الاتحاد السوفيتي قبل 73 عاما

كوريا ش – احتفلت وزارة خارجية كوريا الشمالية اليوم، بالذكرى الثالثة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي السابق.

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، على أهمية هذا الحدث لدخول دولة كوريا الشمالية إلى الساحة الدولية.

وقال البيان: “أصبح الاتحاد السوفيتي أول دولة أقامت معها كوريا الشمالية، علاقات دبلوماسية قبل 73 عاما”.

وأضافت الخارجية الكورية الشمالية: “كان ذلك حدثا مهما أظهر أن جمهورية كوريا الشمالية التي تأسست لتوها، أصبحت دولة مستقلة وقوية ذات سيادة، تقيم العلاقات مع دول أخرى من منطلق المساواة. وسمح ذلك كوريا الشمالية، بالدخول إلى الساحة العالمية ككيان للعلاقات الدولية”.

المصدر: نوفوستي