ليبيا – شدد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة الرسمية والمجتمع المدني.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن موقف الغويل جاء خلال لقاء جمعه بناصر القبي المدير التنفيذي لمؤسسة “أجيال” للتنمية وحقوق الإنسان” وعز الدين غميض مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

وأضاف البيان إن اللقاء يأتي لبحث سبل التعاون مع المؤسسة فيما يخص السجناء الليبيين في مصر لإنجاح جهود حل مشاكلهم في إطار عمل اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع الجالية الليبية المقيمة في مصر بناء على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 299.

وتابع البيان إن الغويل أكد إشراك المؤسسة في عمل اللجنة انطلاقا من أهداف الأولى الرامية إلى الحفاظ على الحريات وحماية حقوق الإنسان لافتا الثانية بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر للوقوف على الإجراءات القانونية للسجناء الليبيين.

وبين الغويل إن الهدف من الزيارة هو الإطلاع على الأسباب التي أدت لحجر حرية هؤلاء والاستفسار عن أحوالهم الصحية والنفسية لمساعدتهم وتخفيف معاناتهم.