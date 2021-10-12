ليبيا – عقد وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي اجتماعًا أمس الإثنين بديوان مجلس الوزراء، ضم مدير إدارة التعاون الدولي بمجلس الوزراء ومدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

الاجتماع بحث وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للوزارة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، لا سيما المعنية منها بعمليات الترحيل والعودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين.

وأكد الوكيل على ضرورة وجود برنامج عمل لهذه العمليات، من خلال تشكيل فريق عمل وطني للمتابعة والإشراف على عمليات الترحيل والعودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين بشكل منظم.