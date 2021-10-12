كوريا ج – ارتدى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن الزي التقليدي لبلاده المعروف باسم “الهانبوك”، أثناء ترؤسه اجتماعا لمجلس لوزراء اليوم الثلاثاء، وذلك في خطوة يراد بها زيادة الوعي بأهميته.

وتتزامن هذه الخطوة مع تحديد وزارة الثقافة الكورية الجنوبية الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر باعتبارها “أسبوع ثقافة الخريف والهانبوك”، للترويج للزي الكوري التقليدي الذي يتصف بأكمام طويلة وسراويل واسعة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن زي الهانبوك التقليدي حظي باهتمام دولي بسبب جماله وأناقته الفريدة، مشيرا بالمناسبة إلى أن قاموس أوكسفود الإنجليزي أضاف مؤخرا إلى إصداره الجديد 26 كلمة كورية بما في ذلك الهانبوك، ورأى مون أن هذه الإضافة أتت نتيجة الاهتمام المتزايد بالثقافة الكورية.

المصدر: يونهاب