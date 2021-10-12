إنجلترا – أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن إطلاق مشروع تجاري مع مالك نادي فالنسيا الإسباني، بيتر ليم، وهو منصة تسمى “ZujuGP” بهدف الجمع بين كرة القدم والاتصالات والتكنولوجيا.

وكتب رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “أخبار سارة قريبا جدا. لن تشاهد كرة القدم بالطريقة الحالية مرة أخرى. اشترك بـ”ZujuGP” وانطلق في هذه الرحلة معنا”.

وتخطط منصة “ZujuGP” لبدء خدمتها في 14 أكتوبر من العام المقبل.

يذكر أن كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستعد مع منتخب بلاده لمباراته أمام ضيفه منتخب لوكسمبورغ، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “ألغارفي – Algarve” في مدينة فارو البرتغالية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة شتاء 2022 في قطر.

المصدر: “matchtv”