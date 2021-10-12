ليبيا – التقى وفد مجلس النواب الذي يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري برئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ماريا ألبيرتي، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

النائب الأول لرئيس مجلس النواب أكد خلال اللقاء على أن مجلس النواب قد أنجز قانوني انتخاب الرئيس والانتخابات البرلمانية، وأن إجراء الانتخابات أمر لا رجعة عنه، وهي الأساس الذي سيعزز الأمن والاستقرار في ليبيا، بالإضافة إلى كونها مطلبًا لكل الليبيين.

وأفاد بحسب الموقع الرسمي للمجلس بأن هناك تحديات داخلية يمكن التغلب عليها عبر المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات وجمع السلاح، واصفًا التدخل الخارجي في الشأن الليبي وتواجد القوات الأجنبية بالأمر المقلق.

وبدورها أكدت رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ماريا ألبيرتي على أن بلادها تدعم بقوة إجراء الانتخابات، كما أكدت على أن الحكومات تكتسب شرعيتها من الانتخابات، وأن استقرار ليبيا يعتمد على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، مبديةً استعداد بلادها لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي على هامش مشاركة وفد مجلس النواب في الاجتماع البرلماني التمهيدي للمؤتمر السادس والعشرين للمناخ.