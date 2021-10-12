روسيا – قاد المدافع الروسي جيورجي دجيكيا، منتخب بلاده لتحقيق فوز ثمين على سلوفينيا 2-1، أمس الاثنين في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال ” 2022″.

وأحرز دجيكيا، الهدف الثاني لمنتخب روسيا بطريقة رائعة، بعدما استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء بضربة خلفية هوائية استقرت على إثرها الكرة في شباك الحارس السلوفيني.

وقارن لاعب كرة القدم ومدرب منتخب الاتحاد السوفياتي السابق، أناتولي بيشوفيتس، أحد أجمل الأهداف التي سجلها في مسيرته في العام 1967، بهدف دجيكا قائلا: “الهدف الذي سجلته كان في مباراة تأهيلية لبطولة أوروبا ضد المنتخب النمساوي.. الطريقة التي سجلت بها ذاك الهدف مختلفة قليلا (عن هدف دجيكيا). كانت الكرة أمامي وأعلى، لقد سجلت ذاك الهدف من قفزة”.

ورفعت روسيا رصيدها إلى 19 نقطة منفردة بصدارة المجموعة الثامنة، بفارق نقطتين أمام كرواتيا وذلك قبل جولتين من ختام التصفيات.

وسيلعب المنتخب الروسي في الجولتين الأخيرتين أمام قبرص وكرواتيا في الـ11، والـ14 من الشهر المقبل على الترتيب، ويحتاج لتحقيق الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، للتأهل مباشرة دون الالتفات إلى النتائج الأخرى.

المصدر: RT + نوفوستي