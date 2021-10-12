كوريا ج – أعلن مدير الأمن القومي بالرئاسة الكورية الجنوبية سوه هون أنه يعتزم بحث اقتراح الرئيس مون جيه إن بشأن إعلان انتهاء الحرب الكورية وقضايا أخرى مع كبار المسؤولين في واشنطن هذا الأسبوع.

أدلى مدير سوه بهذا التصريح أمس الاثنين بعد وصوله إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يلتقي نظيره الأمريكي جاك سوليفان في واشنطن اليوم الثلاثاء.

وقال سوه: “مع عودة قنوات التواصل بين الكوريتين للعمل، أعتقد أن هذا هو الوقت الذي علينا فيه التحقق من العلاقات بينهما من جهة، وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من جهة أخرى، وعقد مباحثات شاملة”.

وردا على سؤال صحفي عما إذا كان يتوقع موقفا إيجابيا من الجانب الأمريكي بشأن الاقتراح المعلن، قال سوه إن الموضوع من بين بنود جدول أعماله.

ويخطط سوه أيضا جلال زيارته إلى واشنطن لمناقشة مسألة تخفيف العقوبات الأمريكية ضد بيونغ يانغ.

يأتي هذا في الوقت الذي تعزز فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتصالاتهما لاستئناف التواصل مع بيونغ يانغ من خلال الحوافز الإنسانية وغيرها، مع تأكيد واشنطن على أنها ليست لديها نية عدائية ومستعدة للقاء الشمال في أي مكان وزمان بلا شروط مسبقة.

المصدر: “يونهاب”