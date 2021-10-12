الولايات المتحدة – توفيت المعمرة الأمريكية، الفنانة روثي تومبسون عن عمر 111 عاما، والتي كانت معروفة بعملها في شركة “والت ديزني” على مدار نحو 40 عاما.

ونقلت مجلة “ذي هوليوود ريبورتر” نبأ وفاة تومبسون عن مسؤول في “والت ديزني”، دون أن تكشف عن سبب الوفاة.

وولدت روثي تومبسون في عام 1910 في مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون. وانتقلت عائلتها في وقت لاحق إلى لوس أنجلوس، وكان منزلها بجوار منزل روبرت ديزني، عم والت ديزني، مؤسس الاستوديو الشهير للأفلام الكرتونية.

وعملت تومبسون لنحو 40 عاما في شركة “ديزني” كرسامة، وشاركت في إنتاج العديد من الأفلام الكرتونية الأكثر شهرة لـ “ديني”، ابتداء من “سنو وايت والأقزام السبعة” (عام 1937)، ووصولا إلى “المنقذين” (عام 1977).

وبعد مغادرتها “ديزني”، عملت تومبسون في استوديوهات الرسوم المتحركة لمدة نحو 10 سنوات أخرى.

المصدر: “تاس”