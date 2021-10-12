مصر – أكدت وزارة البترول المصرية إن شركتي “إنبي” و”بتروجت” وقعتا مذكرة تفاهم بقيمة 6 مليارات جنيه مصري (381.56 مليون دولار) مع شركة أسيوط لتكرير البترول لإنشاء مشروع جديد للتقطير الجوي.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته الوزارة المصرية على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الثلاثاء. وشهد التوقيع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة “أسيوط لتكرير البترول” مع المهندس أشرف بهاء رئيس شركة “إنبي” والمهندس وليد لطفي رئيس شركة “بتروجت”.

ومن المخطط أن تصل الطاقة التصميمية للمنشآة 5 مليون طن خام سنويا، ويأتي ذلك في إطار التوسعات المستمرة بمصفاة أسيوط، التي تعد الركيزة الأساسية في تأمين إمدادات المنتجات البترولية لصعيد مصر.

وسيكون ائتلاف شركتي “إنبي” و”بتروجت” هو المقاول المسؤول عن تنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح.

وأكد المهندس طارق الملا أن مصافي تكرير البترول في مصر تشهد خطة تطوير وتحديث شاملة ومشروعات توسعية طموح وفقا لاستراتيجية تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية بمتابعة متواصلة من القيادة السياسية التي تدعم بقوة تنفيذ تلك الاستراتيجية لتأمين احتياجات مصر من امدادات الوقود للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن منطقة أسيوط تشهد حاليا المضي قدما في اقامة منظومة متطورة لتكرير البترول تخدم منطقة الصعيد.

(الدولار = 15.72 جنيه مصري)

المصدر: RT