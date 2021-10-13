العراق – رصدت كاميرا RT تصوير مسلسل “ليلة السقوط” والذي يعتبر أكبر إنتاج عربي مشترك مصري عراقي سوري، ويشارك فيه نخبة من النجوم العرب مثل باسم ياخور وميلاد يوسف.

وأفاد مراسل RT بأن المسلسل يتحدث عن سقوط الموصل بيد تنظيم “داعش” ومواضيع أخرى مثل السبايا الإيزديات وتعاون القوات الإتحادية العراقية والحشد الشعبي والبيشمركة لتحرير المدينة.

هذا، انتهى فريق عمل مسلسل “ليلة السقوط” من تصوير 90% من المشاهد في الأماكن الطبيعية للأحداث التي يتناولها في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وذلك من خلال ميزانية مفتوحة، وبمشاركة نحو 150 فنانا من العراق، ومصر، وسوريا، والأردن، وتونس، وذلك حسب بيان صادر عن الشركة المنتجة.

وأشار البيان إلى أن المسلسل يهدف إلى نقل صورة واقعية للأهوال التي مرت بالمنطقة العربية خلال أعوام ماضية.

وأعلنت شركة “بلا حدود للإنتاج الفني” أن العمل سيكون جاهزا للعرض مطلع العام المقبل، ليكون أيقونة الإنتاج الفني للعام 2022، بعد أن استغرق الإعداد للعمل سنتين.

كما كشفت الشركة أنها اختارت باقة مميزة من أهم نجوم الوطن العربي، تحت قيادة المخرج السوري المتميز ناجي طعمي، أبرزهم طارق لطفي وأحمد صيام من مصر، وباسم ياخور وكندا حنا من سوريا، وصبا مبارك من الأردن، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي، خليل إبراهيم، سمر محمد وذو الفقار خضر.

واختارت الشركة الموسيقار المصري الكبير ياسر عبد الرحمن لوضع الموسيقى التصويرية للعمل الأضخم إنتاجا في الوطن العربي.

المصدر: RT