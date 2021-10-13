ليبيا – رأى عضو مجلس النواب على التكبالي أنه عمليًا نسبة وجود النساء في انتخابات البرلمان كبيرة، قائلًا إنه :”كما الانتخابات السابقة سيكون للمرأة الثلث، فالموضوع ملزم؛ بحيث أن كل دائرة ملزمة بتقديم امرأة عن كل رجلين في الدائرة، بمعنى أن التقسيم سيكون رجلين وامرأة”.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الثلاثاء، أوضح أن أي امرأة ترى في نفسها قدرتها على خوض الانتخابات البرلمانية وتنطبق عليها الشروط من حقها أن تتقدم، كذلك في الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن القصة في الانتخابات الرئاسية ستكون صعبة، لذلك لا نستطيع أن نفرض امرأة بالقوة إلا أذا انتخبها الشعب، وهنا تحترم إرادة الشعب، مطالبًا بضرورة تمثيلها بشكل أكبر في الحكومة، ويكون لها دور حقيقي وليس من باب الزينة، بحسب قوله.