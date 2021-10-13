التونسية أنس جابر تحقق إنجازا عربيا غير مسبوق في تاريخ التنس

التونسية أنس جابر تحقق إنجازا عربيا غير مسبوق في تاريخ التنس

ويلز – حققت التونسية أنس جابر، إنجازا عربيا غير مسبوق في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعد فوزها اليوم الأربعاء على الروسية آنا كالينسكايا في ثمن نهائي بطولة إنديان ويلز.

وجاء فوز النجمة التونسية على الروسية بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 6-2، و6-2.

وستواجه البطلة التونسية في الدور ربع النهائي، الإستونية أنيت كونتافيت، المصنفة 20 عالميا.

وذكر موقع “tennis.com”، أن أنس من خلال بلوغها ربع نهائي إنديان ويلز، ستقتحم قائمة العشر الأوليات في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات، الذي سيصدر الأسبوع المقبل.

وأضاف: “ستصبح أنس أول لاعبة تنس عربية تدخل إلى قائمة تصنيف اللاعبات العشر الأوليات في تاريخ التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات أو اتحاد لاعبات التنس المحترفات”.

وكانت أنس بلغت أعلى تصنيف في مسيرتها مطلع هذا الشهر، بوصولها إلى المركز الـ14 في التصنيف العالمي.

المصدر: tennis.com