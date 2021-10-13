ليبيا – نبه مقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رمضان التويجر لخطورة المهاترات والصراعات بين مختلف الأطراف السياسية.

التويجر أوضح في تصريحات لصحيفة العرب تابعتها صحيفة المرصد أن هذه المهاترات والصراعات بين الأجسام القائمة في هذا الظرف الحساس أمر يمس الأمن القومي للدولة الليبية ويهدد كيانها وهو ما يحتم على مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية ضبط النفس.

وشدد التويجر على وجوب ابتعاد الطرفين عن التصريحات العدائية والعمل على هدنة سياسية يركز فيها على إقامة الانتخابات العامة في مواعيدها المحددة بالقول:”لا نتعجب من الدول المتدخلة في الشأن الليبي أن تبحث عن مصالحها”.

وأضاف التويجر:”على الليبيين أن يختاروا إما أن يكونوا شركاء للدول المتصارعة وفق مبدأ احترام سيادة الدول وتبادل المصالح أو أن يكونوا تبعا لها وعلى الدول أن تعي جيدا أن مصالحها لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إرجاع السيادة والسماح للشعب الليبي بإجراء الانتخابات”.

وتابع التويجر: “كل ما نخشاه أن تكون دعوات المجتمع الدولي إلى إجراء الانتخابات العامة هي دعوات إعلامية فقط وأن يكون هناك شيء ما يدبر لتعقيد الأزمة في ليبيا كما حصل في العديد من الدول والشواهد التاريخية كثيرة”.