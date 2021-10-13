ليبيا – قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو إنهم طالبوا مرارًا وتكرارًا -كونهم خبراء اقتصاديين- بأن يكون توحيد المرتبات بشكل عادل لجميع شرائح الشعب.

الجبو وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء، أوضح أن قرارات دعم الزواج ودعم المُعاقين والمُسنين وزيادة مرتبات قطاعات التعليم والصحة والشرطة خطأ؛ لما يسببه زيادة عرض النقود من ارتفاع نسب التضخم وزيادة الأسعار.

وأعرب الجبو عن اعتقاده أن الحل يكمن في إعادة النظر في سعر صرف العملة الأجنبية وتخفيض قيمتها تدريجيًا كل 3 أشهر، حتى تصل قيمة صرف الدولار إلى 1.5 دينار، لا أن يكون بزيادة المنح والمرتبات.